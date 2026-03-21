Grosso incendio a Trecase Napoli | a fuoco deposito distrutto il ristorante Le Dune

Un incendio si è sviluppato a Trecase, in provincia di Napoli, coinvolgendo un deposito di legname e i ruderi dell'ex ristorante Le Dune. Le fiamme hanno causato la distruzione del deposito e hanno interessato anche l’edificio abbandonato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono state segnalate persone coinvolte.

Incendio a Trecase, in provincia di Napoli, distrutto un deposito di legname. A fuoco i ruderi dell'ex ristorante Le Dune. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Vasto incendio in un capannone, distrutto deposito di elettrodomesticiUn violento incendio ha distrutto un capannone utilizzato come deposito di elettrodomestici in contrada San Michele, in territorio di Licata. Grosso incendio a Vallemiano, brucia il ristorante adiacente all'Eurospin: videoAlta colonna di fumo nero visibile da chilometri allarma la città di Ancona: il rogo si è sviluppato dal ristorante 'Sapore di stelle'. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Grosso incendio Incendio a Trecase, in fiamme il ristorante Villa Antica Le Dune: la struttura era in demolizioneIn fiamme il ristorante Villa Antica Le Dune che si trova sulla Panoramica di Trecase, in zona Cifelli. L'incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di sabato 21 marzo: il fuoco ... ilmattino.it Trecase, rogo devasta Villa Antica Le Dune: fiamme avvolgono il ristorante in demolizione e un deposito di legnameIncendio nel primo pomeriggio del 21 marzo sulla Panoramica in zona Cifelli: colonna di fumo visibile a chilometri, intervento dei soccorsi e area messa in sicurezza ... ilgazzettinovesuviano.com