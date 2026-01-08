Vasto incendio in un capannone distrutto deposito di elettrodomestici

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato un capannone in contrada San Michele, nel territorio di Licata. Il deposito di elettrodomestici è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere l’incendio e valutare eventuali rischi aggiuntivi. Non sono ancora note le cause dell’incendio e non si registrano feriti.

Un violento incendio ha distrutto un capannone utilizzato come deposito di elettrodomestici in contrada San Michele, in territorio di Licata. La struttura è di proprietà di un 52enne ma, di fatto, era in uso a un 45enne, entrambi residenti in città.Alcuni passanti, notando una densa colonna di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Vasto incendio in un capannone, distrutto deposito di elettrodomestici Leggi anche: Lecco: vasto incendio in capannone industriale a Lomagna Leggi anche: Lecco, vasto incendio in un capannone industriale a Lomagna Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Vasto incendio in un capannone, distrutto deposito di elettrodomestici; IL VIDEO - Giffoni Valle Piana, vasto incendio distrugge lo stabilimento della Sineko; Giffoni Valle Piana, incendio devasta impianto di rifiuti della Sineko; Pontecagnano: capannone distrutto dalle fiamme. Vasto incendio in un capannone, distrutto deposito di elettrodomestici - Un violento incendio ha distrutto un capannone utilizzato come deposito di elettrodomestici in contrada San Michele, in territorio di Licata. agrigentonotizie.it

Giffoni Valle Piana, incendio devasta impianto di rifiuti della Sineko - Le fiamme hanno avvolto il capannone in pochi minuti, illuminando la notte e trasformando l’impianto in un fronte di fuoco difficile da domare. pupia.tv

Capannone distrutto dalle fiamme a Pontecagnano, il Sindaco rassicura i cittadini - Stampa Un incendio di vaste proporzioni ha completamente distrutto nella serata di sabato il capannone di un’attività commerciale cinese, situato in via Vespucci a Pontecagnano Faiano. salernonotizie.it

Vasto incendio nei boschi di Crevoladossola, denunciata una donna francese senza fissa dimora x.com

Un vasto #incendio ha distrutto un deposito di materiale termoidraulico ad #Arzachena #Indagini in corso per chiarire le cause del rogo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.