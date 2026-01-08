Vasto incendio in un capannone distrutto deposito di elettrodomestici

Da agrigentonotizie.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato un capannone in contrada San Michele, nel territorio di Licata. Il deposito di elettrodomestici è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere l’incendio e valutare eventuali rischi aggiuntivi. Non sono ancora note le cause dell’incendio e non si registrano feriti.

Un violento incendio ha distrutto un capannone utilizzato come deposito di elettrodomestici in contrada San Michele, in territorio di Licata. La struttura è di proprietà di un 52enne ma, di fatto, era in uso a un 45enne, entrambi residenti in città.Alcuni passanti, notando una densa colonna di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

vasto incendio in un capannone distrutto deposito di elettrodomestici

© Agrigentonotizie.it - Vasto incendio in un capannone, distrutto deposito di elettrodomestici

Leggi anche: Lecco: vasto incendio in capannone industriale a Lomagna

Leggi anche: Lecco, vasto incendio in un capannone industriale a Lomagna

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Vasto incendio in un capannone, distrutto deposito di elettrodomestici; IL VIDEO - Giffoni Valle Piana, vasto incendio distrugge lo stabilimento della Sineko; Giffoni Valle Piana, incendio devasta impianto di rifiuti della Sineko; Pontecagnano: capannone distrutto dalle fiamme.

vasto incendio capannone distruttoVasto incendio in un capannone, distrutto deposito di elettrodomestici - Un violento incendio ha distrutto un capannone utilizzato come deposito di elettrodomestici in contrada San Michele, in territorio di Licata. agrigentonotizie.it

vasto incendio capannone distruttoGiffoni Valle Piana, incendio devasta impianto di rifiuti della Sineko - Le fiamme hanno avvolto il capannone in pochi minuti, illuminando la notte e trasformando l’impianto in un fronte di fuoco difficile da domare. pupia.tv

vasto incendio capannone distruttoCapannone distrutto dalle fiamme a Pontecagnano, il Sindaco rassicura i cittadini - Stampa Un incendio di vaste proporzioni ha completamente distrutto nella serata di sabato il capannone di un’attività commerciale cinese, situato in via Vespucci a Pontecagnano Faiano. salernonotizie.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.