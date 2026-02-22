Grosso incendio a Vallemiano brucia il ristorante adiacente all' Eurospin | video
Un incendio ha coinvolto il ristorante vicino all'Eurospin a Vallemiano, causando una grande colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate dagli arredi e dai materiali presenti all’interno del locale. L’incendio ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e residenti, che hanno visto il fumo salire alto nel cielo. I vigili del fuoco stanno intervenendo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Alta colonna di fumo nero visibile da chilometri allarma la città di Ancona: il rogo si è sviluppato dal ristorante 'Sapore di stelle'. Le fiamme domate dai vigili del fuoco, locali evacuati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Grosso incendio Eurospin, le fiamme partite dal ristorante ‘Spore di stelle’. Colonna di fumo visibile in tutta la cittàUn incendio ha coinvolto il ristorante ‘Spore di stelle’ vicino all’Eurospin di Ancona, causando una densa colonna di fumo visibile in tutta la zona.
Il grosso incendio è scoppiato nel pomeriggio. Sei le squadre dei vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo. Il fumo visibile da diversi km. Accertamenti in corso sulle cause