Grosso incendio a Vallemiano brucia il ristorante adiacente all' Eurospin | video

Un incendio ha coinvolto il ristorante vicino all'Eurospin a Vallemiano, causando una grande colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate dagli arredi e dai materiali presenti all’interno del locale. L’incendio ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e residenti, che hanno visto il fumo salire alto nel cielo. I vigili del fuoco stanno intervenendo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

© Ilrestodelcarlino.it - Grosso incendio a Vallemiano, brucia il ristorante adiacente all'Eurospin: video