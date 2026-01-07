Gli Usa e la Groenlandia | qual è il vero piano di Trump e cosa prevede per Danimarca e Ue
Gli Stati Uniti mostrano un interesse crescente verso la Groenlandia, con il governo Trump che ha più volte espresso il desiderio di rafforzare la propria presenza nell’area. Questa strategia potrebbe influenzare le relazioni con Danimarca e Unione Europea, considerando l'importanza geopolitica della regione artica. In questa analisi si approfondiscono le motivazioni, le possibili implicazioni e il contesto internazionale di questa evoluzione.
L'amministrazione Trump rilancia le sue mire sulla Groenlandia. Il presidente degli Stati Uniti non ha mai nascosto di puntare a un controllo diretto della Groenlandia sin dal suo primo mandato e negli ultimi mesi ha reiterato questa volontà, ma solo negli ultimi giorni essa sembra diventare più pressante. L'amministrazione Usa sta lavorando a una bozza di accordo per la Groenlandia da proporre direttamente alle autorità di Nuuk, aggirando Copenaghen, secondo quanto riporta l' Economis t. I funzionari americani stanno discutendo la possibilità di offrire alla Groenlandia un “ Trattato di libera associazione ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Groenlandia e Danimarca chiedono vertice con Rubio. La Ue a Trump: "È Nato, confini inviolabili"| Bildt: "Rischio di un'azione Usa"
Leggi anche: Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato»
Groenlandia, il piano di Trump: Usa offrono accordo e non escludono uso della forza - Un'intesa economica taglierebbe fuori la Danimarca. adnkronos.com
Groenlandia, da Truman a Trump: tutti i tentativi dei presidenti Usa di acquistare l’isola - Leggi su Sky TG24 l'articolo Groenlandia, da Truman a Trump: tutti i tentativi dei presidenti Usa di acquistare l’isola ... tg24.sky.it
Se gli USA comprassero la Groenlandia: quanto potrebbe valere davvero tra risorse, strategia e geoeconomia? - La Groenlandia non è soltanto ghiacciai, ma anche una terra ricca di risorse e con un alto valore strategico sul piano geopolitico. investireoggi.it
TRUMP E LA GROENLANDIA: COME RUBARE LE RISORSE DI UNO STATO #trump #groenlandia #usa #danimarca
Ci sono altri fronti a cui l’amministrazione Trump presterà attenzione nel breve periodo, da Cuba all’Ucraina, fino alla Groenlandia: ecco quali https://shorturl.at/bfL6l - facebook.com facebook
Gli #Usa rivendicano da un paio di secoli la #Groenlandia. La #Danimarca ha messo in atto politiche discriminatorie e crudeli verso gli abitanti, i quali oggi chiedono l’indipendenza x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.