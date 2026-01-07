Gli Usa e la Groenlandia | qual è il vero piano di Trump e cosa prevede per Danimarca e Ue

Gli Stati Uniti mostrano un interesse crescente verso la Groenlandia, con il governo Trump che ha più volte espresso il desiderio di rafforzare la propria presenza nell’area. Questa strategia potrebbe influenzare le relazioni con Danimarca e Unione Europea, considerando l'importanza geopolitica della regione artica. In questa analisi si approfondiscono le motivazioni, le possibili implicazioni e il contesto internazionale di questa evoluzione.

L'amministrazione Trump rilancia le sue mire sulla Groenlandia. Il presidente degli Stati Uniti non ha mai nascosto di puntare a un controllo diretto della Groenlandia sin dal suo primo mandato e negli ultimi mesi ha reiterato questa volontà, ma solo negli ultimi giorni essa sembra diventare più pressante. L'amministrazione Usa sta lavorando a una bozza di accordo per la Groenlandia da proporre direttamente alle autorità di Nuuk, aggirando Copenaghen, secondo quanto riporta l' Economis t. I funzionari americani stanno discutendo la possibilità di offrire alla Groenlandia un “ Trattato di libera associazione ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

