Una campagna di donazione del sangue è stata avviata dai Metallica in collaborazione con la Croce Rossa statunitense. Nel corso dell’ultimo anno, questa iniziativa ha coinvolto migliaia di fan che hanno deciso di partecipare. La mobilitazione si è svolta a livello internazionale, con l’obiettivo di raccogliere più donazioni possibili. La campagna ha visto un’ampia partecipazione da parte del pubblico.

Nel corso dell’ultimo anno, una mobilitazione su scala internazionale ha visto protagonisti i Metallica che, insieme alla Croce Rossa statunitense, hanno lanciato una campagna di donazione del sangue. Decine di migliaia dei fan hanno aderito alla richiesta della fondazione del gruppo, All Within My Hand in partnership con l’ American Red Cross. Il risultato è stato decisamente, e un’ondata di solidarietà ha investito la causa. Stando ad alcuni dati, dall’inizio dell’iniziativa, estesa dagli Stati Uniti al mondo intero durante il M72 World Tour, la band avrebbe convinto oltre quarantamila persone, di cui venticinquemila solo negli Stati Uniti, a effettuare donazioni di sangue. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Grazie alla campagna lanciata dalla fondazione dei Metallica con la Croce Rossa, migliaia di fan stanno donando il sangue

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