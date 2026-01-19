Un incidente ferroviario si è verificato nel sud della Spagna, con un treno ad alta velocità che è deragliato in una zona rurale. Le operazioni di soccorso sono risultate particolarmente difficili, a causa della posizione remota dell’incidente. Al momento, il bilancio delle vittime si aggira intorno a 39 decessi, mentre le autorità stanno lavorando per gestire la situazione e prestare assistenza ai sopravvissuti.

Sono particolarmente complessi i soccorsi sul luogo del deragliamento di un treno dell’alta velocità nel sud della Spagna costato la vita ad almeno 39 persone. “Ci sono due convogli completi sui binari e i soccorritori stanno ancora lavorando dalla notte scorsa”, ha spiegato Iñigo Vila, direttore delle emergenze della Croce Rossa spagnola. “Le persone erano molto nervose, il che è logico e normale in questi momenti: cercavano familiari o amici che potevano trovarsi nello stesso convoglio”, ha aggiunto. “Inoltre, non era facile accedere attraverso strade di servizio o sentieri agricoli, poiché l’incidente non è avvenuto in una stazione, ma in mezzo alla campagna”, ha concluso Vila. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, Croce rossa su deragliamento treni: "Incidente in mezzo alla campagna, soccorsi complessi"

Incidente dei treni in Spagna, cosa sappiamo: il convoglio italiano e lo «strano» deragliamento sul rettilineo

L’incidente ferroviario in Spagna, che ha coinvolto un convoglio italiano e si è verificato su un rettilineo, ha suscitato grande attenzione. Attualmente, il bilancio provvisorio conta 39 vittime e 74 feriti, di cui 24 in condizioni gravi. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente, il cui dettaglio rimane ancora da chiarire.

Incidente dei treni in Spagna, cosa sappiamo: il convoglio italiano (col marchio Frecciarossa) e lo «strano» deragliamento sul rettilineo

L'incidente ferroviario in Spagna, coinvolgendo un treno italiano con marchio Frecciarossa, ha causato numerosi feriti e vittime. Attualmente sono 39 i decessi e 74 i feriti, di cui 24 gravi. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del deragliamento avvenuto su un rettilineo. Restano ancora molti aspetti da chiarire in questa tragedia che ha colpito diverse persone.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Spagna, Croce rossa su deragliamento treni: "Incidente in mezzo alla campagna, soccorsi complessi" - (LaPresse) Sono particolarmente complessi i soccorsi sul luogo del deragliamento di un treno dell'alta velocità nel sud della Spagna costato la ... stream24.ilsole24ore.com