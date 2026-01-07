La festa della Befana organizzata dalla Croce Rossa Italiana di Chieti offre un momento di condivisione e allegria per bambini e famiglie. L'evento, che si svolge presso la sede di Chieti, rappresenta un’occasione per vivere insieme un pomeriggio all'insegna della tradizione e della solidarietà, creando ricordi positivi e rinforzando il senso di comunità.

La magia della Befana è arrivata, anche quest’anno, nella sede della Croce Rossa di Chieti, per rendere speciale il pomeriggio di tanti bambini. Un appuntamento particolarmente atteso da grandi e piccini, che ogni anno si ritrovano a festeggiare insieme tra canzoni e balli.Grazie al contributo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - La magia della Befana fa sorridere grandi e piccoli grazie alla festa organizzata dalla Croce Rossa Italiana di Chieti [FOTO]

Leggi anche: Un centro addestrativo interforze di Protezione Civile grazie a Croce Rossa Italiana a Finale Emilia

Leggi anche: Giovani alla scoperta dei valori del volontariato: al via il percorso della Croce rossa italiana

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Solofra, magia e sorrisi per “Aspettando la Befana”; Befana in Piazza Oristano: 6 gennaio 2026; La Befana, l’unica che porta dolci per far digerire la fine delle feste; Cristina D’Avena e i Gem Boy, il 6 gennaio in concerto al Centro Commerciale Campania.

La magia della Befana fa sorridere grandi e piccoli grazie alla festa organizzata dalla Croce Rossa Italiana di Chieti [FOTO] - Calze e regali per i bambini, ma anche canzoni e balli per condividere una giornata speciale che si ripete ogni anno, grazie all'impegno dei volontari e alla solidarietà di tanti ... chietitoday.it

Epifania e Befana: la magia di una tradizione senza tempo - Tra fede, leggende popolari e feste in tutta Italia, la storia che chiude il Natale e apre l’anno nuovo Il 6 gennaio, nel mondo cattolico, si celebra l’Epifania, la solennità che ricorda la visita dei ... msn.com