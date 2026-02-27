Frignano sequestro in Via della Sapienza Simonelli | Ora Consiglio Comunale aperto

A Frignano, la Polizia Provinciale ha eseguito un sequestro preventivo in via della Sapienza, sotto la guida del Comandante Biagio Chiariello. Il sindaco ha annunciato che il Consiglio Comunale sarà aperto per discutere della situazione e delle prossime mosse. La vicenda riguarda un’area che è stata sottoposta a misura cautelare, evidenziando l’intervento delle forze dell’ordine sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Il sequestro preventivo dell’area di via della Sapienza da parte della Polizia Provinciale, coordinata dal Comandante Biagio Chiariello, segna un punto di non ritorno per la gestione ambientale del nostro territorio. Davanti ai sigilli dell’autorità giudiziaria, le narrazioni rassicuranti cedono il passo alla gravità dei fatti”. È quanto dichiara il consigliere comunale di opposizione del Movimento 5 Stelle Aldo Simonelli, a seguito dell’operazione di polizia giudiziaria avvenuta questa mattina. “L ‘intervento delle forze dell’ordine conferma quello che denunciamo da anni: quella zona non era un semplice cantiere in attesa di bonifica, ma un sito caratterizzato da reati ambientali che necessitava di un intervento urgente e risolutivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Frignano, sequestro in Via della Sapienza. Simonelli: “Ora Consiglio Comunale aperto” Leggi anche: Frignano, sigilli al piazzale di via della Sapienza: sequestro della Polizia Provinciale per reati ambientali Sì al Consiglio comunale aperto. Confronto sui rincari della Tari. Decisivo l’intervento di RomaCi sono voluti più di cento giorni, ma soprattutto un’interpellanza parlamentare, per ottenere la convocazione di un Consiglio comunale sul tema... La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Temi più discussi: Sequestro della Polizia Provinciale per reati ambientali a Frignano, sigilli al piazzale di via della Sapienza; Maxi discarica di scarti tessili e residui industriali: sigilli all'area; FRIGNANO - Rifiuti tombali nelle condutture fognarie, maxi-discarica da 20mil mq accanto agli ortaggi: scatta il sequestro; Frignano, discarica di 20mila metri quadrati nell'area Pip vicino coltivazioni: rifiuti anche nelle fogne. Frignano, sigilli al piazzale di via della Sapienza: sequestro della Polizia Provinciale per reati ambientaliFrignano, 26 Febbraio - Svolta nell'area di via della Sapienza a Frignano. Nella mattinata di oggi, la Polizia Provinciale di Caserta, coordinata dal ... sciscianonotizie.it Sequestro della Polizia Provinciale per reati ambientali a Frignano, sigilli al piazzale di via della Sapienza:Scopri tutti i dettagli riguardo Sequestro della Polizia Provinciale per reati ambientali a Frignano, sigilli al piazzale di via della Sapienza: . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Il capogruppo azzurro in Consiglio comunale chiede una programmazione strutturale per tutto il litorale Sud: «Basta interventi tampone, serve una strategia di lungo periodo» - facebook.com facebook