Durante l’ultimo consiglio comunale sulla sanità, le minoranze hanno deciso di lasciare l’aula. Un gesto che ha lasciato tutti di stucco, definito dal sindaco “fatto grave e inspiegabile”. La loro uscita ha scatenato molte reazioni e alimenta il dibattito sulla gestione dei temi sanitari in città.

"Quanto accaduto nel corso dell’ultimo consiglio comunale è un fatto grave e politicamente inspiegabile, che dice molto sul reale atteggiamento della minoranza rispetto ai temi della sanità e del confronto istituzionale". E’ decisamente una dura presa di posizione quella dei capigruppo di maggioranza nei confronti della scelta della minoranza di abbandonare l’aula consiliare durante il dibattito sulla sanità. Per Elvio Cecchini (Azione), Alessandro Di Vito (Forza Italia), Lido Fava (Fratelli d’Italia), Lorenzo Del Barga (Difendere Lucca), Armando Pasquinelli (Lega) e Massimo Pierini (Lucca 2032) si è trattato di una scelta incomprensibile che ha impedito la discussione delle mozioni dell’opposizione e tradendo la volontà di affrontare nel merito i problemi della sanità al momento di riprendere l’esame della mozione presentata dal consigliere Di Vito sul disagio lavorativo della dirigenza sanitaria legato al nuovo regolamento sull’orario di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consiglio comunale sulla sanità. Le minoranze lasciano l’aula: "Fatto grave e inspiegabile"

Una nota firmata dai Consiglieri regionali Dem critica la recente delibera della Giunta riguardante le nomine dei Direttori generali della Sanità.

Il Consiglio comunale di Fauglia si è riunito il 31 dicembre per discutere il bilancio di previsione 2026-2028.

