Grand Prix d’Amerique 2026 | orario dove vederlo in tv e streaming

Il Grand Prix d’Amerique 2026 si terrà domenica 25 gennaio, rappresentando uno degli appuntamenti più significativi nel mondo delle corse di cavalli. In questa occasione, potranno essere seguiti orario, modalità di visione in TV e streaming per restare aggiornati su uno degli eventi ippici più rinomati a livello internazionale.

Domenica 25 gennaio andrà in scena il Grand Prix d’Amerique, l’evento più prestigioso, importante e iconico del panorama ippico internazionale. Sulla carbonella di Vincennes (nei pressi di Parigi) si disputerà la 106ma edizione della leggendaria corsa francese, che ha consegnato all’immortalità sportiva fior fiore di cavalli, tra cui anche il celeberrimo Varenne. Appuntamento alle ore 16.20 alle porte della capitale transalpina, dove diciotto cavalli si fronteggeranno a viso aperto per la conquista del trofeo. Secondo gli esperti bookmaker inglesi, il favorito della vigilia per questa gara di trotto sui 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Argomenti discussi: Festival Prix d’Amérique 2026 a Parigi: corse ippiche, eventi e concerti con GIMS & Yann Muller; A Parigi va in scena la corsa delle corse: il Prix d’ Amerique; IL CORNULIER DI IGUSKI SAUTONNE.

Grand Prix d’Amerique 2025: i favoriti. Sarà sfida a due tra gli ultimi vincitori?Mancano appena due giorni alla gara più attesa dell’anno per quanto concerne il trotto mondiale, ovvero l’edizione numero 104 del Grand Prix d’Amerique, in programma domenica alle ore 16.20: sono ... oasport.it

