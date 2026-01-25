Grand Prix d’Amerique 2026 oggi in tv | orario programma streaming
Oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 16, si svolge il Grand Prix d’Amerique 2026, uno degli eventi più attesi nel mondo del trotto. La competizione si può seguire in diretta televisiva e in streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire questa importante tappa della stagione. Di seguito, trovate le informazioni su orario, programma e modalità di visione dell’evento.
E’ arrivato il giorno più importante della stagione del trotto mondiale: oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 16.20, si correrà il Grand Prix d’Amerique 2026, un pilastro fin dal 1920 ( non si è corso per la guerra nel 1940 e nel 1941 ), giunto con la gara odierna all’edizione numero 105. Ai 14 cavalli qualificati, per completare il lotto dei partenti, sono stati affiancati i 4 aventi diritto alla partecipazione in base ai premi in denaro vinti in carriera: sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia), si assegna il titolo più prestigioso del trotto, paragonabile per importanza ad un Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Grand Prix d’Amerique 2026: orario, dove vederlo in tv e streamingIl Grand Prix d’Amerique 2026 si terrà domenica 25 gennaio, rappresentando uno degli appuntamenti più significativi nel mondo delle corse di cavalli.
