GPS supplenze | ho iniziato una supplenza dopo il 16 marzo 2026 quando potrò dichiarare il servizio

Il 17 marzo 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV e condotto da Andrea Carlino con la presenza di Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione riguardante le graduatorie provinciali per le supplenze. In particolare, si è parlato della possibilità di dichiarare il servizio svolto dopo il 16 marzo 2026, per chi ha iniziato una supplenza in quella data o successivamente.

Nel question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata discussa una questione rilevante relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze. Un focus particolare è stato posto su cosa accade dopo la chiusura delle operazioni per l’inoltro dell’istanza GPS e sui passaggi successivi previsti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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