Graduatorie GPS 2026 per le supplenze | conterà solo il servizio inserito entro il 16 marzo

Le graduatorie GPS 2026 per le supplenze si basano esclusivamente sul servizio inserito entro il 16 marzo. In questi ultimi giorni di compilazione della domanda, molti si chiedono come venga considerato il servizio di insegnamento. La procedura prevede che vengano valutati solo i periodi di servizio inseriti entro questa data, senza considerare eventuali crediti successivi.

Graduatorie supplenze GPS 2026: un quesito posto in questi ultimi giorni di compilazione della domanda ci porta ad un riepilogo della procedura per l'inserimento del servizio di insegnamento relativo all'a.s. 202526. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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