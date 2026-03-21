Gp del Brasile di MotoGp oggi la seconda tappa del Mondiale | le prove libere le qualifiche e la gara Sprint

Oggi si svolgono le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio del Brasile di MotoGp, seconda tappa del Campionato Mondiale. La giornata si svolge con le sessioni in pista trasmesse in diretta tv e streaming, segnando il ritorno delle competizioni dopo il Gran Premio di Thailandia. La manifestazione coinvolge i piloti e le squadre impegnate nel circuito brasiliano.

Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 21 marzo, il Motomondiale riparte con le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio del Brasile – in diretta tv e streaming – secondo appuntamento della nuova stagione dopo il Gp di Thailandia. A Burinam a trionfare è stata l’Aprila di Marco Bezzecchi, con la KTM di Pedro Acosta seconda e Fernandez terzo. A caccia di riscatto le due Ducati di Marc Marquez, campione del mondo in carica e costretto al ritiro in Thailandia, e Pecco Bagnaia, nono al traguardo. MotoGp, prove libere, qualifiche e gara Sprint: gli orari. Le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio del Brasile sono in programma oggi, sabato 21 marzo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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