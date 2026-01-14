Gli studenti interrogano il sindaco Piccioni le scuole ricevute nella sala del consiglio comunale

Martedì 13 gennaio, oltre cento studenti delle classi quinte delle scuole primarie Gabelli, Misano Monte e Colombo hanno incontrato il sindaco Fabrizio Piccioni nella sala del consiglio comunale. L'iniziativa ha previsto un momento di confronto tra i giovani e il pubblico amministratore, offrendo agli studenti l’opportunità di porre domande e conoscere meglio il ruolo del sindaco e il funzionamento del Comune. Un'occasione di educazione civica e di avvicinamento alle istituzioni locali.

Oltre cento alunni delle classi quinte delle scuole primarie Gabelli, Misano Monte e Colombo hanno incontrato martedì (13 gennaio), suddivisi in tre diversi momenti, il primo cittadino Fabrizio Piccioni nella sede comunale.La mattinata è servita per conoscere più da vicino la macchina comunale e.

