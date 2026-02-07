La sala consiliare di Calcinaia si è trasformata in un piccolo palco per gli atleti della Polisportiva Gatto Verde. Questa volta non sono saliti sui loro pattini, ma sono stati ricevuti per ricevere i complimenti dopo aver conquistato il podio in diverse competizioni nazionali e internazionali della stagione 2024-2025. Un momento di festa e riconoscimento per i giovani pattinatori, accolti con entusiasmo e orgoglio dalla comunità locale.

Un palcoscenico diverso rispetto a quello in cui sono abituati a “volare“. Nei giorni scorsi la sala consiliare di Calcinaia ha accolto i tanti atleti della Polisportiva Gatto Verde che hanno raggiunto il podio nelle competizioni nazionali e internazionali di pattinaggio artistico della stagione 2024-2025. L’Assessore allo Sport Giulio Doveri, affiancato dalle allenatrici Valentina Papucci e Agustina Garcia e dal dirigente Carlo Mattii, ha consegnato gli attestati al merito sportivo a tutti i giovani campioni che hanno conquistato medaglie d’oro, d’argento e di bronzo in gare di livello nazionale e internazionale, portando in alto il nome di Calcinaia e della Polisportiva Gatto Verde. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pattinaggio Gatto verde. Gli atleti ricevuti nella sala consiliare

