Giornalisti e Fieg continuano a mantenere posizioni distanti nel confronto sul rinnovo contrattuale, con la Fnsi che segnala un’ulteriore distanza rispetto alle recenti negoziazioni. Nel frattempo, gli editori hanno ottenuto un finanziamento di 60 milioni dal governo, evidenziando le tensioni e le sfide di un settore in fase di rinnovamento. La situazione resta complessa, con protagonisti che cercano un equilibrio tra esigenze lavorative e sostenibilità economica.

Fnsi: "Posizioni ancora più distanti tra Fnsi e Fieg, che oggi si sono ritrovate al tavolo della trattativa per il rinnovo contrattuale. C'eravamo lasciati a luglio attendendo una risposta alla nostra proposta economica per l'accordo ponte e, dopo 6 mesi di silenzio da parte degli editori, un giorno di sciopero e una riuscitissima mobilitazione della categoria, la Fieg si e' ripresentata al tavolo oggi cercando di riportare indietro di mesi la trattativa, proponendo, per avere un aumento superiore a 150 euro, il ritocco di alcuni istituti contrattuali. Questo avendo appena incassato 60 milioni di finanziamenti pubblici dal governo" L'articolo Giornalisti, Fnsi: “Sul contratto la Fieg fa 2 passi indietro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giornalisti, Fnsi: “Sul contratto la Fieg fa 2 passi indietro. Posizioni più distanti”. E gli editori hanno incassato 60 milioni dal governo

