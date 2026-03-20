Domenica 15 marzo si è tenuta al Museo Civico Archeologico di Artena la presentazione del libro di Giorgio Franchetti intitolato

ARTENA (Eledina Lorenzon) – Interessante e coinvolgente iniziativa, Domenica 15 Marzo, al Museo Civico Archeologico R. Lamrechts – situato nel Granaio Borghese di Artena – per la presentazione del libro “A tavola con gli antichi Romani” dell’archeologo Giorgio Franchetti (2017) per le Edizioni Efesto di Roma., tradotto anche Inglese con il titolo “Dining with the ancient romans. History, daily life and numerous recipes to discover the eating habits of our cultural ancestors”. Erano presenti, oltre all’autore e all’archeocuoca Cristina Conte, il Direttore del Museo Massimiliano Valenti, la Consigliera Comunale Attilia Donnini ed il Presidente del Gruppo Archeologico di Artena Patrizio Mele. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Artena. “A tavola con gli antichi Romani”, Presentato al Museo Archeologico il libro di Giorgio Franchetti

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