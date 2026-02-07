Mille persone in corteo per Eleonora Guidi uccisa dal compagno | Giustizia

Oltre mille persone hanno partecipato stamani a Rufina a un corteo per ricordare Eleonora Guidi, uccisa un anno fa dal suo compagno Lorenzo Innocenti. La marcia è partita con l’obiettivo di chiedere giustizia e di sensibilizzare sulla violenza contro le donne. La gente si è radunata in silenzio, stringendosi intorno alla famiglia della vittima, per non dimenticare e per ribadire che questa tragedia non deve più ripetersi.

Rufina (Firenze), 7 febbraio 2026 – Oltre mille persone hanno sfilato stamani per le strade di Rufina nel corteo organizzato a un anno dal femminicidio di Eleonora Guidi, uccisa a 34 anni dal compagno Lorenzo Innocenti. Un fiume di persone composto da cittadini, famiglie, studenti, associazioni e istituzioni, uniti da un unico messaggio: " Giustizia per Eleonora ". Fiocchi e la panchina rossa: "Giustizia per Eleonora" . Il paese è coperto di fiocchi rossi in sua memoria. Sulle vetrine dei negozi i messaggi scritti dagli studenti delle scuole contro ogni forma di violenza. Alla manifestazione era presente anche la sorella della vittima, Elisabetta.

