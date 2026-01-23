Scontro tra studenti e docenti che bloccano le gite per protesta | Ci rimettiamo solo noi

In Alto Adige, la protesta dei docenti contro il mancato rinnovo del contratto collettivo sta portando a blocchi delle gite scolastiche e a ripercussioni sulla quotidianità scolastica. Studenti e insegnanti manifestano le proprie preoccupazioni, evidenziando le conseguenze di questa situazione sulla comunità scolastica. La questione mette in luce le difficoltà affrontate dal settore e l’importanza di un confronto per trovare soluzioni condivise.

La protesta dei docenti contro il mancato rinnovo del contratto collettivo sta avendo ripercussioni sempre più visibili sulla vita scolastica dell’Alto Adige. Dopo mesi di cancellazione di visite d’istruzione, gite e attività extrascolastiche, gli studenti hanno deciso di rompere il silenzio e portare la loro voce direttamente alle istituzioni. Fin dall’inizio dell’anno scolastico, molti insegnanti si sono limitati a svolgere solo le attività contrattualmente obbligatorie, rifiutandosi di accompagnare gli studenti nei viaggi di istruzione e nelle uscite didattiche. Questa forma di protesta è stata adottata da insegnanti delle scuole di lingua italiana e tedesca della provincia autonoma di Bolzano, con adesioni consistenti in numerosi istituti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

