La farina di castagne della Valbisenzio si riconferma tra le migliori d’Italia anche quest’anno, secondo le classifiche di settore. Il riconoscimento arriva grazie all’impegno di due giovani castanicoltori della zona, che hanno curato con attenzione la produzione e la qualità del prodotto. La loro attività ha contribuito a mantenere alta la reputazione della farina di castagne proveniente dalla regione.

La farina di castagne della Valbisenzio si conferma anche per quest’anno fra le migliori d’Italia. Grazie a due campioni inviati alla "Rassegna Farine di Castagne d’Italia (ex Premio Nazionale Farine di Castagne)" quella dell’azienda agricola Giraldi è risultata doppiamente meritevole del riconoscimento e della "menzione". I campioni sono stati presentati sia come azienda agricola Giraldi – che ha in gestione l’omonimo mulino di Castello – che come Fonte dei Piani, che appartiene alla stessa famiglia e arrivano da due distinte cannicciaie, a Castello e a Gavigno. A raccontare come è andata, Edoardo Giraldi, il ventiduenne primogenito del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giraldi fra le migliori farine d’Italia. Merito di due giovani castanicoltori

Articoli correlati

Calcio femminile, le migliori italiane della decima giornata di Serie A. Giugliano decisiva, Giraldi saracinescaUna decima giornata di grande rilievo per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile, contrassegnata dalla vittoria della capolista Roma, abile a...

Molise in Tavola: Due Giovani Chef Sfideranno i Migliori d’Italia a Rimini nella Cucina di Domani.Rimini è il palcoscenico di una sfida gastronomica nazionale che vede protagonisti Cosimo Testa e Anastasia Di Pinto, due studenti dell’istituto...