Molise in Tavola | Due Giovani Chef Sfideranno i Migliori d’Italia a Rimini nella Cucina di Domani

Cosimo Testa e Anastasia Di Pinto hanno deciso di partecipare ai Campionati di Cucina Italiana a Rimini, spinti dalla passione per la cucina e dal desiderio di mettersi alla prova. Provenienti dall’istituto “Federico di Svevia” di Termoli, i due giovani chef si preparano per affrontare i migliori d’Italia nella Food Arena, un evento che ogni anno richiama professionisti e appassionati da tutta la penisola. La loro presenza rappresenta un’occasione concreta per mettere in mostra le competenze acquisite e per portare il nome del Molise sotto i riflettori nazionali.

Dal Molise alla Food Arena: Due Giovani Chef Protagonisti ai Campionati di Cucina Italiana. Rimini è il palcoscenico di una sfida gastronomica nazionale che vede protagonisti Cosimo Testa e Anastasia Di Pinto, due studenti dell'istituto "Federico di Svevia" di Termoli. I due giovani cuochi rappresentano il Molise ai Campionati della Cucina Italiana 2026, competizione in corso fino al 17 febbraio nella Food Arena di Rimini Fiera, un'occasione per celebrare l'eccellenza gastronomica italiana e per mettere in mostra il talento emergente del territorio. Una Scommessa di Gioventù e Tradizione. La partecipazione di Cosimo e Anastasia non è solo un evento scolastico, ma un segnale di investimento nella gioventù e nelle risorse del Molise.