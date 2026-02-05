Dopo l’annuncio dell’addio di Roberto Vannacci dalla Lega, Matteo Salvini si mostra arrabbiato. Il leader del partito si difende, dicendo che l’uscita del generale non mette in crisi la sua segreteria. Intanto, Vannacci critica il partito e afferma che gli italiani sono stufi. Luca Zaia, governatore del Veneto, assicura invece che questa uscita non cambierà le cose all’interno della Lega.

Per il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, l’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega non mette in discussione la segreteria di Matteo Salvini. Secondo il leader di Italia Viva Matteo Renzi, invece, “ Vannacci sarà un problema per la premier Giorgia Meloni e per la destra ”. Ciò che è certo è che le aspirazioni dell’ex generale sono molte e guardano agli apparati dello Stato e del governo. (ANSA FOTO) – Notizie.com I sondaggi danno la forza politica di Vannacci, quel Futuro Nazionale lanciato sui social con tanto di simbolo e manifesto, al 4,2%. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Il day after dell’addio di Roberto Vannacci alla Lega, l’ira di Matteo Salvini e quel Futuro Nazionale: “Gli italiani sono stufi”

Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega.

La decisione di Roberto Vannacci di lasciare la Lega è arrivata di sua iniziativa.

