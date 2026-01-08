I miei figli e i loro amici sono vivi per miracolo | lo sfogo della mamma di uno dei militanti di Gioventù nazionale
Una madre racconta con sincerità e preoccupazione un episodio di violenza subito dai figli e dai loro amici. Descrive come un gruppo di estremisti di sinistra abbia cercato di aggredirli con intenti violenti, sottolineando la fragilità e il pericolo in un contesto di tensione politica e sociale. Questa testimonianza mette in luce le difficoltà di giovani coinvolti in situazioni di conflitto e la paura di una famiglia di fronte a eventi drammatici.
“I miei figli e gli amici dei miei figli sono vivi per miracolo. Un gruppo di estremisti di sinistra li ha aggrediti ma aggrediti per ammazzarli”. A scrivere il messaggio è Sabrina Fantauzzi, portavoce del vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli e mamma di due dei quattro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
