Giovanni Franzoni si è classificato 11° nella discesa maschile delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 in Norvegia. Durante la discesa, ha perso il terzo posto nella graduatoria di specialità, chiudendo quinto, e si trova ancora al nono posto nella classifica generale. Franzoni ha commentato di aver sbagliato due curve durante la gara.

Giovanni Franzoni si è classificato 11° nella discesa maschile delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: l’azzurro in Norvegia ha perso il terzo posto nella graduatoria di specialità, finendo quinto, ma è ancora nono nella classifica generale. L’ analisi dell’azzurro: “ Avevo voglia di fare la gara, non mi sono sentito neanche male, nel senso che alla fine fino all’ultimo intermedio ero ancora in gioco per fare un buon risultato, purtroppo nell’ultima parte, nell’ultimo settore, ho sbagliato un po’ le due curve, ho perso un attimo il piede e quindi non sono riuscito a fare velocità, infatti ho il 22° tempo alla fine, ed ho pagato tantissimo qualche errorino a metà, però tutto sommato ho cercato di dare il massimo “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Franzoni: “Ho sbagliato due curve, Paris merita il terzo posto”

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