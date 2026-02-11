Franzoni sesto, Paris cade Von Allmen conquista il suo terzo oro in cinque giorni, questa volta nel SuperG sulla Stelvio di Bormio. L’atleta svizzero ha dominato la gara, mentre Franzoni si ferma al sesto posto e Paris cade durante la discesa. Una giornata intensa per lo sci alpino italiano, con risultati che cambiano le carte in tavola.

Tre medaglie d’ro in cinque giorni. Franjo Von Allmen dopo la vittoria nella discesa libera e nella combinata trionfa sulla Stelvio di Bormio anche nel SuperG. Dovevano essere le Olimpiadi di Marc Odermatt invece a rubargli la scena è questo 24enne svizzero che è arrivato nel momento più importante della stagione al top della forma. Dietro Von Allmen l’americano Cochran-Siegle e l’altro svizzero Odermatt. Giovanni Franzoni, argento nella libera, ha chiuso al sesto posto mentre Dominique Paris è uscito per una caduta. Chi è Von Allmen Grazie a questi risultati, Von Allmen è diventato il quarto sciatore di sempre a vincere tre medaglie d’oro nella stessa edizione delle Olimpiadi invernali dopo l’austriaco Toni Sailer a Cortina nel 1956, il francese Jean-Claude Killy a Grenoble 1968 e la sciatrice croata Janica Kostelic a Salt Lake City 2002. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Von Allmen re olimpico: terzo oro. Franzoni solo sesto, Paris cade

Questa mattina a Bormio si è corsa la gara di SuperG maschile, con un risultato che resterà nella storia dello sci italiano.

Oggi le gare di sci alpino si sono concluse senza grosse sorprese.

Argomenti discussi: L'oro strameritato di von Allmen: il re della discesa olimpica di Bormio è lui; Delusione per Odermatt: Primo oro svizzero! Franjo von Allmen è il re della discesa olimpica | blue News; Pagelle discesa maschile Crans Montana 2026: Von Allmen re di Crans Montana, Paris in forma olimpica, Franzoni spento; Giovanni Franzoni e Dominik Paris, argento e bronzo! Italia fa Doppietta Olimpica storica a Bormio · Risultati sci oggi | Discesa libera Milano Cortina 2026.

