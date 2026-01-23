Giovanni Franzoni si è piazzato al dodicesimo posto nel superG di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo aver mostrato il miglior tempo nelle due prove cronometrate, un errore in un passaggio tecnico sulla famosa pista Streif gli ha impedito di entrare nella top-10. Il 24enne si piazza come quarto italiano, alle spalle di Casse, Paris e Innerhofer.

Giovanni Franzoni ha chiuso al dodicesimo posto il superG di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: il 24enne, capace di firmare il miglior tempo nelle due prove cronometrate della discesa libera, ha commesso un errore in un esigente passaggio tecnico sulla mitica pista Streif e non è così riuscito a rientrare nella top-10, risultando il quarto italiano al traguardo alle spalle di Mattia Casse (sesto), Dominik Paris (ottavo) e Christof Innerhofer (decimo). Dopo i grandi risultati conseguiti settimana scorsa a Wengen (vittoria in superG e terzo posto in discesa libera), l’azzurro si è presentato con grandi ambizioni sulla neve austriaca e ha pagato a caro prezzo la sbavatura, chiudendo con un distacco di 66 centesimi dallo svizzero Marco Odermatt, capace di salire sul gradino più alto del podio con appena tre centesimi di margine nei confronti del connazionale Franjo Von Allmen e 25 sull’austriaco Stefan Babinsky, in una gara caratterizzata dai distacchi cortissimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Franzoni si rammarica: “C’era un solo passaggio tattico e l’ho sbagliato”

Giovanni Franzoni alla sfida della Streif: “Pista che mi piace, ho in testa cosa fare”Giovanni Franzoni si prepara alla sfida della Streif di Kitzbuehel, una delle piste più impegnative del circuito di Coppa del Mondo.

Incredibile a Wengen: Giovanni Franzoni vince il SuperG. Il 24enne fa sognare lo sci azzurro: tre anni fa si era rotto due tendini sulla stessa pistaGiovanni Franzoni ha conquistato la vittoria nel SuperG di Wengen, segnando un importante traguardo in Coppa del Mondo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Giovanni Franzoni si conferma tra i grandi, podio col n.28! Odermatt padrone; Super-G: Franzoni fa festa a Wengen, rossocrociati con un pizzico di rimpianto | blue News; DIRETTA DISCESA WENGEN/ Marco Odermatt ha vinto, Giovanni Franzoni terzo! (CdM sci, oggi 17 gennaio 2026).

Incredibile a Wengen: Giovanni Franzoni vince il SuperG. Il 24enne fa sognare lo sci azzurro: tre anni fa si era rotto due tendini sulla stessa pistaFinalmente è arrivata. Tanto bella quanto improvvisa. Giovanni Franzoni ha vinto il SuperG di Wengen, conquistando il suo primo successo in Coppa del Mondo. Sugli storici pendii elvetici, l’ultimo ita ... ilfattoquotidiano.it

Giovanni Franzoni si conferma: Mi sono detto di godermela, è lo sport che amoGiovanni Franzoni ha centrato il gradino più basso del podio nella discesa libera maschile di Wengen, in Svizzera, nonostante il pettorale numero 28. oasport.it

Giovanni Franzoni è la grandissima rivelazione di questa stagione. Ed ormai una cosa è certa: è lui l'uomo da battere sulla micidiale Streif di Kitzbuehel nel superG di domani e nella discesa di sabato. #ANSA facebook

CI HA PRESO GUSTO Il miglior tempo ieri, il miglior tempo oggi… Giovanni Franzoni ha cominciato al top la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Kitzbühel! Lo segue Christof Innerhofer, quarto nella seconda prova cronometrata di discesa! I moto x.com