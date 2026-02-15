Lucio Presta rompe il silenzio | i retroscena shock su Amadeus e Giovanna Civitillo
Lucio Presta ha deciso di rompere il silenzio sul suo passato, rivelando dettagli sorprendenti su Amadeus e Giovanna Civitillo. La causa è il suo nuovo libro, L’Uragano, uscito da poco, in cui racconta anche i motivi del peggioramento del suo rapporto con il conduttore e con la sua compagna. In alcune pagine, Presta descrive incontri tesi e incomprensioni che hanno segnato la fine di alcune collaborazioni importanti.
Lucio Presta, nel suo libro appena pubblicato L’Uragano, non parla solo dei contrasti con Sonia Bruganelli, ma svela anche i dettagli del deterioramento del rapporto con Amadeus e, soprattutto, con sua moglie Giovanna Civitillo. Secondo il manager, Giovanna avrebbe agito contro di lui nonostante i vari incarichi che le aveva procurato, senza mai chiedere compensi. Tra i lavori citati, spiccano le collaborazioni con Costa Crociere, che la scelse come testimonial durante il Festival di Sanremo, e le ospitate fisse a È Sempre Mezzogiorno su richiesta di Antonella Clerici. Presta sottolinea: “L’ho sostenuta tutte le volte che ho potuto, senza mai chiedere un euro di percentuale dai lavori che le ho procurato”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Lucio Presta contro Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, "pagato prezzo altissimo per stupidità e soldi"
Lucio Presta torna a puntare il dito contro Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo.
