Lucio Presta contro Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo pagato prezzo altissimo per stupidità e soldi

Lucio Presta torna ad attaccare Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo. L’agente e il conduttore per anni hanno lavorato insieme, a strettissimo contatto. Poi, a fine 2023, a poco più di un mese dal quinto Sanremo di “Ama”, è arrivato il fulmine a ciel sereno: quest’ultimo ha fatto sapere di essersi separato professionalmente dal suo storico manager. Da allora i due hanno cominciato a punzecchiarsi. E non solo sui media. Presta ha anche querelato l’ex amico, accusandolo di aver detto il falso sotto giuramento. Lucio Presta contro Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo Perché l'agente ha querelato il conduttore Presta: "Amadeus mal consigliato in casa" Lucio Presta contro Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo Presta si è confidato con Selvaggia Lucarelli in un’intervista pubblicata sul Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Lucio Presta si è lasciato andare in un’intervista lunga e diretta.

Un noto volto della tv ha lanciato pesanti accuse contro Stefano De Martino, definendolo un traditore.

