Il stadio Maradona a Napoli aprirà le sue porte ai visitatori durante le Giornate FAI, offrendo l’ingresso gratuito a cittadini e turisti. L’evento permette di entrare nell’impianto anche al di fuori delle partite del Napoli, consentendo di conoscerne la struttura e la storia. La visita sarà accessibile a tutti in questa occasione speciale.

"> Il Maradona aprirà le sue porte a cittadini e turisti anche lontano dalle partite del Napoli. Lo storico stadio di Fuorigrotta sarà infatti visitabile gratuitamente nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo, in occasione delle Giornate FAI di Primavera, l’iniziativa nazionale promossa dal Fondo Ambiente Italiano per valorizzare il patrimonio culturale e storico del Paese. L’annuncio è stato dato dal sindaco Gaetano Manfredi, che ha spiegato come l’apertura dello stadio rappresenti una risposta alle tante richieste arrivate negli anni da tifosi e visitatori. Come racconta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, il primo cittadino ha sottolineato il valore simbolico dell’impianto: «Spesso mi hanno chiesto di aprire lo stadio Maradona ai visitatori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, il Maradona apre ai visitatori: ingresso gratuito per le Giornate FAI

