Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 si svolgono le Giornate FAI di Primavera, un evento dedicato alla scoperta dei tesori nascosti della Lombardia. La manifestazione coinvolge diverse province della regione, che apriranno al pubblico siti storici, ambienti naturali e luoghi di interesse culturale normalmente non accessibili. L’iniziativa permette di conoscere meglio il patrimonio locale attraverso visite guidate e aperture straordinarie.

Milano, 13 marzo 2026 – Tornano sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 le Giornate FAI di Primavera, l’appuntamento che ogni anno invita a riscoprire il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Per la 34ª edizione, il Fondo per l’Ambiente Italiano apre 780 luoghi in oltre 400 città, molti dei quali normalmente chiusi al pubblico. In Lombardia saranno 146 i siti visitabili in 59 Comun i, grazie al lavoro di 44 presìdi territoriali tra delegazioni e gruppi FAI e a una rete sempre più ampia di volontari. Si tratta di un vero “esercito della bellezza” che ogni anno rende possibile l’iniziativa, ha sottolineato Christine Edeltraud Wingert, delegata al coordinamento volontari FAI di Milano Le aperture spaziano da palazzi storici a edifici religiosi, da ville nobiliari a siti produttivi e industriali, fino a borghi, parchi e aree verdi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giornate FAI di Primavera 2026: ecco i tesori nascosti della Lombardia, provincia per provincia

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