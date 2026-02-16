Atle McGrath, lo sciatore norvegese, ha lasciato la pista dopo un'uscita dallo slalom olimpico, cercando rifugio nel bosco. La causa è stata la frustrazione per una prima manche deludente che lo ha portato a perdere il controllo. Dopo aver concluso la prima run in testa, McGrath ha deciso di abbandonare la competizione, lanciando via i bastoncini e dirigendosi verso gli alberi. Quel momento di sconforto ha portato il giovane atleta a piangere tra gli alberi, cercando di elaborare la giornata difficile.

Così ha spiegato: «Volevo prendermi un po' di tempo per me. Tutte le emozioni prendono il sopravvento. Pensavo di prendermi un po' di tempo per me, ma c'erano dei fotografi che mi hanno trovato. Ci sono un sacco di emozioni che escono fuori spontaneamente. Per elaborare tutto ciò mi servirà molto tempo. Credo di aver bisogno di aiuto da persone che amo e da persone che possono. È stato mentalmente travolgente dover affrontare tutto questo». L'oro nello Slalom olimpico a Bormio va allo svizzero Loic Meillard e i connazionali lungo il percorso festeggiano nell'esatto momento in cui il norvegese, di padre americano, esce. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi è Atle McGrath, lo sciatore che è andato a piangere nel bosco dopo essere uscito dallo slalom olimpico: «Volevo prendermi un po' di tempo per me. È stata la giornata sportiva più dura della mia vita»

Atle McGrath, lo sciatore norvegese, ha lasciato la pista e si è diretto nel bosco dopo aver concluso la prima manche dello slalom olimpico, visibilmente sconvolto.

Il giovane atleta McGrath ha abbandonato la gara di slalom dopo un errore grave, scivolando nella neve e lasciandosi andare alle lacrime tra gli alberi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.