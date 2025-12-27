La parmigiana con aceto e salsa di soia? Mia nonna ha detto ‘che è sta roba?’ Volevo fare la giornalista poi ho fatto il sanguinaccio a Masterchef e tutti sono impazziti | la storia di Chiara e Andrea chef under 30 che hanno conquistato Londra

Chiara voleva fare la giornalista, mentre Andrea è cresciuto tra i fornelli del ristorante di famiglia con il profumo di finocchietto selvatico. A soli 26 anni lei e 25 lui, entrambi sono già chef apprezzati nel Regno Unito, che la cucina italiana ha trasformato in giovani star. Chiara Tomasoni la incontriamo mentre spiega ai ragazzi della West London University come la tradizione gastronomica del Belpaese, che l’Unesco ha riconosciuto come patrimonio dell’umanità, sia nata prima che lo spreco zero diventasse una moda. “Come succedeva con le polpette”, racconta con le mani intente a preparare un tiramisù che aggiunge lo yogurt di bufala al mascarpone, per sgrassarlo e usa i fondi del caffè per inzuppare i savoiardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

