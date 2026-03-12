A Roma, Giornaliste Italiane organizza l’evento “Non solo 8 marzo – Storie di donne e giustizia negata”, che mette in evidenza alcuni dei casi giudiziari più discussi negli ultimi anni. L’iniziativa mira a far conoscere le vicende di donne coinvolte in situazioni di violenza e di giustizia che non hanno avuto esiti favorevoli. L’evento si concentra sulla narrazione di queste storie, senza commenti o analisi approfondite.

Giornaliste Italiane presenta ”Non solo 8 marzo – Storie di donne e giustizia negata”, un incontro utile a riflettere sul tema della violenza attraverso il racconto di alcuni dei casi giudiziari che più hanno fatto discutere negli ultimi anni l’opinione pubblica. L’evento è previsto per domani, v enerdì 13 marzo alle ore 11:00, a Roma, presso la sede di CEOforLIFE (Piazza Montecitorio 116). Mantenere alta l’attenzione. Nel comunicato di lancio l’associazione spiega che « L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sui casi di violenza contro le donne e sulle situazioni in cui le vittime e le loro famiglie si sono trovate di fronte a percorsi di giustizia difficili o incompleti ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Non solo 8 marzo. Storie di donne e giustizia negata”: a Roma l’iniziativa di Giornaliste Italiane

Articoli correlati

“Memoria e Speranza” - “Storie di Donne” a Eboli: l'iniziativa dei Cantori di San LorenzoL’Associazione “I Cantori di San Lorenzo”, il 1 febbraio, alle ore 18:30, presso la Sala Concerto di San Lorenzo, organizza la Giornata della...

“Donne, Democrazia e Libertà”: il programma dell’8 marzo a Montevarchi con “storie di donne che non tacciono”Arezzo, 5 marzo 2026 – In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, entra nel vivo il programma promosso dall’Amministrazione...

Aggiornamenti e notizie su Non solo 8 marzo Storie di donne e...

Temi più discussi: Cosa fare l'8 marzo a Roma: gli eventi che celebrano la giornata internazionale della Donna; 8 marzo, iniziative, cortei e piazze in tutta Italia; Tante iniziative in città per la Giornata Internazionale della Donna 2026; RomaRose - non solo 8 marzo, il premio alle donne, Celli: Competenza, coraggio e passione.

Non solo 8 marzo: il 15 agosto diventa la data simbolo della resistenza delle donne afghaneDal ritorno dei talebani a Kabul alle storie raccolte nel libro Donne. Resistenza. Libertà: ventidue ragazze raccontano fuga, divieti e sogni di uguaglianza in un Paese dove studiare e vivere libere è ... focusjunior.it

5 libri da leggere l’8 marzo: storie di donne che hanno sfidato il potere, la storia e il destinoScopri 5 libri che raccontano la donne, romanzi e saggi che raccontano la forza, la libertà e la loro ribellione. La lotta per trovare il loro posto nel mondo. libreriamo.it

"Storie d’Italia" è il magazine settimanale di informazione del Tg2000 In onda ogni sabato alle ore 17.30 su #Tv2000 Canale 28 dtt | 157 Sky | App #Play2000 L'Italia cambia davanti ai nostri occhi, e per capire davvero questi cambiamenti bisogna asc - facebook.com facebook

Ingiustizia disciplinare. Storie di ordinaria irresponsabilità nelle sentenze del Csm sulle toghe. I dati e le storie del libro di Zurlo smontano la narrazione dell’Anm sulla "sezione disciplinare" severa con i magistrati. Di @lucianocapone x.com