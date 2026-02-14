Chissà se avrei il coraggio e la determinazione di protestare per i diritti delle donne libertà per tutti come le iraniane dal 2022 come Mahsa Amini

Mahsa Amini ha perso la vita nel 2022, e questa tragedia ha acceso le proteste delle iraniane contro le restrizioni sul velo. La sua morte, avvenuta dopo esser stata arrestata per aver indossato il velo in modo non conforme, ha portato migliaia di donne a scendere in piazza. Sono scese senza foulard, con i capelli sciolti, gridando “Donna vita libertà” in segno di rivolta. La loro determinazione si scontra con la repressione delle autorità.

C hissà se avrei il coraggio. Scendere in piazza, senza foulard, i capelli sciolti sulle spalle. Semplicemente così, “Donna vita libertà”, per i diritti delle donne, condizioni di vita migliori, libertà per tutti, come le iraniane dal 2022, quando Mahsa Amini, 22 anni, è stata imprigionata e poi morta di maltrattamenti per aver indossato in modo improprio il velo. I video della repressione e le testimonianze: così Iran International dà voce al popolo iraniano X Leggi anche › Mahsa Amini, tre anni dopo: nel suo nome, la rivoluzione delle donne iraniane continua Scendere e sfilare, ora che la protesta si è allargata, non più solo giovani donne e studenti, ma adolescenti, neospose, mamme con i figli piccoli, e anche sempre più uomini e donne di tutte le età, perché non si può vivere nel terrore, tra coprifuoco continui e arresti di massa, sotto il controllo della polizia morale se ridi, se ascolti musica, se una ciocca sfugge dal velo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Un sit-in si è svolto oggi al Campidoglio di Roma, organizzato dalla Fondazione Bellisario, in collaborazione con Amnesty International Italia e Women Life Freedom for Peace and Justice.

8/2/26. Rezgar Beigzadeh Babamiri è in cella dal 2023, quando le proteste per la morte di Mahsa Amini scossero l'Iran. Ora è condannato a morte, ma la sua unica colpa è avere aiutato le persone ferite. La figlia, Zhino, sta portando la sua storia all'attenzione i facebook