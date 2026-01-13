Giorgia Soleri in ospedale si è tagliata con un coltello | La mia vita è uno scherzo

Giorgia Soleri è stata dichiarata in ospedale dopo aver riportato una ferita alla mano mentre tagliava una zucca. L’influencer ha ricevuto le cure necessarie ed è in fase di recupero. La vicenda testimonia l’importanza di prestare attenzione durante le attività domestiche, anche in momenti di routine. Nessuna complicazione grave è stata riscontrata, e Soleri si sta riprendendo con serenità.

Incidente per l’ex di Damiano David, Giorgia Soleri finisce in ospedale: come sta adesso - Giorgia Soleri, ex di Damiano David, racconta sui social un incidente domestico che l'ha portata in ospedale. donnaglamour.it

