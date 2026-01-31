Usa Giorgia Meloni smaschera la sinistra | Esattamente cosa vogliono?

Alla festa de Il Foglio per i trent’anni del quotidiano, Giorgia Meloni ha preso la parola e ha attaccato la sinistra. La premier ha chiesto chiarimenti:

Alla festa de Il Foglio per i trent'anni del quotidiano, Giorgia Meloni si spende a tutto campo intervistata dal direttore Claudio Cerasa. Un confronto ampio, che parte dall'attualità internazionale e arriva ai nodi strategici della difesa europea, del rapporto con gli Stati Uniti e del ruolo dell'Italia nello scenario globale. La presidente del Consiglio rivendica innanzitutto la sua linea nei rapporti transatlantici. "Ho sempre difeso, nel rapporto con gli Stati Uniti, l'unità dell'occidente. Sono convinta che solo un occidente forte e coeso possa fronteggiare le sfide globali di quest'epoca, e questo vale tanto per gli europei quanto per gli americani".

