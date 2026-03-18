Giorgia Meloni da Fedez | la campagna per il referendum sbarca sui podcast

Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio a Fedez riguardo alla campagna per il referendum, che ora si presenta anche sui podcast. La trasmissione

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Giorgia Meloni ospite del podcast di Fedez: «Il voto al referendum è sulla giustizia, non su di me»Secondo le anticipazioni diffuse dal programma la premier avrebbe affermato che «il fronte del “No” starebbe cercando di trasformare la consultazione...

Giorgia Meloni ospite di Pulp Podcast di Fedez, dalla smentita alla conferma a pochi giorni dal referendumCon un video pubblicato su Instagram, è stata ufficializzata la presenza di Giorgia Meloni al Pulp Podcast di Fedez e Mr.

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Temi più discussi: Meloni ospite di Fedez e Mr Marra, intervista a Pulp Podcast: Referendum non è voto su di me; Giorgia Meloni a 'Pulp Podcast' di Fedez e Mr. Marra; Giorgia Meloni a Pulp Podcast di Fedez per parlare di referendum: Schlein e Conte non hanno accettato; Meloni al podcast di Fedez per il referendum. Il cantante: invitati anche Schlein e Conte.

Meloni ospite di Fedez e Mr Marra, intervista a Pulp Podcast: Referendum non è voto su di meNella puntata i temi più rilevanti dell’attualità politica e internazionale: dal referendum al conflitto in Medio Oriente ... adnkronos.com

Giorgia Meloni a Pulp Podcast di Fedez e Mr Marra è la prova di quanto conti per il governo questo referendum: le voci da Roma, la strategia per il 2027 e la legge elettoraleTre obiettivi: la riforma della giustizia, la legge elettorale e la rielezione nel 2027. Nessuno di questi obiettivi è trattabile e Giorgia Meloni lo sa meglio di tutti. Infatti va da Fedez e Mr Marra ... mowmag.com

C’è da dirlo: con l’annuncio di Giorgia Meloni come prossimo ospite del ‘Pulp Podcast’, Fedez ha spiazzato un po’ tutti. Anche se in fondo, bisognerebbe chiedersi se a sorprendere di più sia stato ‘il colpaccio’ del rapper o il fatto che la premier abbia accettato - facebook.com facebook

La puntata è stata registrata domenica 15 marzo. La mail a Giorgia Meloni in che data è stata inviata Il 12 marzo Appuntamenti di questo tipo non si improvvisano da un giorno all’altro, per di più sapendo che gli invitati potrebbero avere un’agenda già piena x.com