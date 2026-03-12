Torino polizia scopre arsenale e 12 kg di droga in casa | arrestato 49enne

A Torino, la polizia ha scoperto in una abitazione arsenali e 12 kg di droga. Un uomo di 49 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi e possesso di sostanze stupefacenti. L’intervento ha portato al sequestro di vari oggetti e sostanze. L’arresto è stato effettuato durante un’operazione di polizia nella città.

(LaPresse) La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un uomo italiano di 49 anni con l’accusa di detenzione illegale di armi e possesso di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile al termine di un’attività investigativa nella zona di Regio Parco, avviata dopo alcune segnalazioni su una presunta attività di spaccio. Durante la perquisizione dell’abitazione e di un locale nel sottotetto nella disponibilità dell’uomo, gli investigatori hanno sequestrato quasi 12 chilogrammi di droga: oltre 10 chili di hashish, più di 1 chilo e 200 grammi di cocaina e circa 370 grammi di marijuana. In un altro locale riconducibile all’indagato, gli agenti hanno scoperto anche un vero e proprio arsenale di armi da guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

