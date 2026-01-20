Evade dai domiciliari pizzicato dagli agenti in un' altra casa nel quartiere Marina di Gioia Tauro | arrestato

Nei giorni scorsi, i poliziotti di Gioia Tauro hanno arrestato un uomo di 48 anni, sottoposto a detenzione domiciliare, dopo averlo trovato in un'altra abitazione nel quartiere Marina. L’individuo, già condannato per reati contro il patrimonio e stupefacenti, aveva violato le condizioni della misura alternativa, rendendo necessaria l’arresto. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel verificare il rispetto delle misure restrittive.

Nei giorni scorsi i poliziotti della squadra Volanti del commissariato di Gioia Tauro, hanno arrestato un 48enne, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, per cui l’uomo doveva scontare una pena per una serie di reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

