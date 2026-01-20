Evade dai domiciliari pizzicato dagli agenti in un' altra casa nel quartiere Marina di Gioia Tauro | arrestato
Nei giorni scorsi, i poliziotti di Gioia Tauro hanno arrestato un uomo di 48 anni, sottoposto a detenzione domiciliare, dopo averlo trovato in un'altra abitazione nel quartiere Marina. L’individuo, già condannato per reati contro il patrimonio e stupefacenti, aveva violato le condizioni della misura alternativa, rendendo necessaria l’arresto. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel verificare il rispetto delle misure restrittive.
