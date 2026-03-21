Più che un tema è un temone: la vicenda di Giuda Iscariota coi suoi molteplici, insondabili significati ha ispirato decine di teologi, romanzieri e pensatori. Dal 2 aprile arriverà nelle sale cinematografiche italiane con un film scritto e diretto da Giulio Base, presentato fuori concorso al Festival di Locarno e prodotto da Minerva Pictures con Agnus Dei Production e Rai Cinema. Gianluca Curti, presidente e ceo del gruppo Minerva, ha sostenuto “Il Vangelo di Giuda” non soltanto come imprenditore ma da credente. Al pari del regista, che si laureò in teologia all’Augustinianum quando lo dirigeva l’attuale pontefice Leone XIV. Perché Giuda? Conosco Giulio Base da quando eravamo ragazzi, abbiamo già lavorato insieme e siamo entrambi cattolici praticanti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gianluca Curti: “L’enigma di Giuda al cinema, un racconto senza conformismi”

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