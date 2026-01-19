My name is Luca – Ballata con Vialli | al Teatro Regio di Torino il ricordo emozionante di Gianluca Il racconto dell’evento

Luca Ballata ha ricordato Gianluca Vialli in un evento al Teatro Regio di Torino, creando un momento di riflessione e emozione. La serata ha rappresentato un’occasione per celebrare la figura di Vialli attraverso parole e ricordi, coinvolgendo il pubblico in un dialogo sincero e rispettoso. Un appuntamento che ha lasciato un’impronta significativa, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il ricordo di un grande campione.

My name is Luca – Ballata con Vialli. Al Teatro Regio è andato in scena un incontro che ha sicuramente fatto emozionare i presenti. Il ricordo di un campione che ha saputo unire l'Italia calcistica e non solo è tornato a vibrare nel cuore di Torino. In un Teatro Regio gremito in ogni ordine di posto, si è tenuta la seconda edizione di "My name is Luca. Ballata con Vialli", una serata carica di emozione e solidarietà dedicata a Gianluca Vialli a tre anni dalla sua prematura scomparsa. L'evento, guidato da un presentatore d'eccezione come Linus, ha trasformato la nostalgia in una festa collettiva fatta di musica, racconti e impegno civile.

Luciano #Spalletti e John #Elkann "My name is Luca, ballata con Vialli." #ilBianconero facebook

Abbraccio Spalletti-Elkann a My name is Luca, ballata con Vialli x.com

