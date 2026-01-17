Tre anni senza Gianluca Vialli nel racconto del suo amico Massimo Mauro
Tre anni dopo la perdita di Gianluca Vialli, Massimo Mauro ricorda il legame speciale che li univa. Non si tratta solo di un’amicizia, ma di un rapporto fatto di confidenze e complicità, che ha lasciato un segno profondo in entrambi. In questo racconto, Mauro rivela aspetti poco noti di Vialli, offrendo uno sguardo intimo e rispettoso su una figura che ha segnato la storia del calcio italiano.
"Si era portato dentro per anni la sconfitta in finale con la Samp. Una sconfitta che lo aveva legato alla città, alla gente. Quando ha vinto la coppa con la Juve ha pensato a loro, voleva che fossero felici come lui per quella coppa, che la sentissero un po’ anche loro”, dice l'ex calciatore e oggi opinionista televisivo Massimo Mauro non era soltanto un amico di Luca Vialli. Era qualcosa di più. Un confidente, un complice, l’opposto (o quasi) che ti aiuta a completarti. E dire che non erano mai stati in campo insieme pur essendo stati compagni in Under 21 e commilitoni quando ancora il servizio militare era obbligatorio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
