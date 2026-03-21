Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe si è lasciata andare a un momento di grande emozione, parlando della figlia e lasciando trapelare l’idea di un possibile addio. Antonella Elia è intervenuta per consolare e abbracciare l’amica in un gesto spontaneo. La scena si è svolta in un clima di forte commozione, lontano dai tipici scontri del reality.

Cosa è successo tra Adriana Volpe e Antonella Elia dopo la diretta?. Doveva essere l’ennesimo scontro. E invece, nella notte, arriva il ribaltone. Dopo una puntata del GF Vip segnata da tensioni e accuse reciproche, Adriana Volpe e Antonella Elia si ritrovano lontane dalle telecamere principali e danno vita a un confronto completamente diverso: sincero, fragile, umano. È qui che cambia tutto. Il momento che spiazza: “Ti credevo amica”. Ad aprire il dialogo è Adriana Volpe, che mette da parte la tensione e si espone. Racconta il dolore provato quando Antonella Elia, in tv, ha negato la loro amicizia. Un colpo personale, non televisivo. “Per me è stato durissimo”, lascia intendere, ricordando anche momenti condivisi fuori dalle telecamere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - GF Vip, Adriana Volpe crolla per la figlia e medita l’addio: l’intervento di Antonella Elia e l’abbraccio

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Tutto quello che riguarda Adriana Volpe

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Se potessimo sbirciare nel telefono di Adriana Volpe… Spoiler: lo abbiamo fatto. #GFVIP x.com