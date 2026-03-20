Al via il Grande Fratello Vip 2026, e già si registrano tensioni tra alcuni concorrenti, in particolare tra Antonella Elia e Adriana Volpe. La discussione tra le due donne è stata così accesa da portare alla decisione di attivare un televoto shock. La rivalità tra le due è diventata uno dei temi principali delle prime ore del programma.

Il Grande Fratello Vip 2026 è partito da poche ore, ma la tensione è già altissima. Tra le dinamiche più esplosive spicca il confronto tra Antonella Elia e Adriana Volpe, due volti storici della televisione italiana con un passato condiviso tutt’altro che sereno. Fin dai primi minuti nella Casa, il loro rapporto si è mostrato fragile, carico di sospetti e vecchie ferite mai rimarginate. Un clima che promette scintille e che ha subito catalizzato l’attenzione del pubblico. Tutto comincia già durante l’ingresso di Antonella Elia, quando un errore della regia mostra immagini di Adriana Volpe al posto delle sue nel “ tunnel del tempo ”, momento pensato per raccontare la storia personale dei concorrenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - GF Vip, scoppia la rivalità: Antonella Elia smaschera Adriana Volpe e parte il televoto shock

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