treni deragliati in spagna vittime salgono a 39

MADRID, 19 GEN – Si è ulteriormente aggravato il bilancio delle vittime del deragliamento che domenica alle 19:39 ha coinvolto due treni sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia: sono almeno 39 i corpi delle vittime recuperate fra le lamiere dei vagoni, segnalano i servizi di emergenza. La tragedia è avvenuta all’altezza di Adamuz (Cordova). Solo sul treno Iryo, diretto da Malaga a Madrid, ci sarebbero stati almeno 21 morti e 22 feriti, secondo fonti della compagnia, che ha messo a disposizione un numero per i familiari dei passeggeri (900001402). Anche Renfe ha attivato un numero verde per notizie sui passeggeri del treno Alvia (900101020). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

