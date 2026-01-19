Treni deragliati in Spagna vittime salgono a 39
Il bilancio delle vittime del deragliamento di due treni sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia è salito a 39. L’incidente, avvenuto recentemente in Spagna, ha coinvolto due convogli, causando numerosi feriti e danni significativi. Le autorità stanno ancora intervenendo per gestire la situazione e fare chiarezza sulle cause dell’incidente.
MADRID, 19 GEN – Si è ulteriormente aggravato il bilancio delle vittime del deragliamento che domenica alle 19:39 ha coinvolto due treni sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia: sono almeno 39 i corpi delle vittime recuperate fra le lamiere dei vagoni, segnalano i servizi di emergenza. La tragedia è avvenuta all’altezza di Adamuz (Cordova). Solo sul treno Iryo, diretto da Malaga a Madrid, ci sarebbero stati almeno 21 morti e 22 feriti, secondo fonti della compagnia, che ha messo a disposizione un numero per i familiari dei passeggeri (900001402). Anche Renfe ha attivato un numero verde per notizie sui passeggeri del treno Alvia (900101020). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Il tragico incidente avvenuto ieri sera sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia, ad Adamuz, ha causato almeno 39 vittime. Due treni sono deragliati, aggravando la situazione e portando a un bilancio ancora in aggiornamento. Le autorità stanno intervenendo per gestire le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause dell’incidente.
In Spagna, il numero delle vittime del deragliamento di due treni ad alta velocità tra Madrid e Andalusia è salito a 39. L’incidente ha coinvolto un convoglio Iryo e un treno Alvia di Renfe nei pressi di Adamuz, a Cordova, causando numerosi feriti. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.
