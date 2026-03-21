Genoa Juventus Women streaming live e diretta tv | dove vedere il match di Serie A

Domani si gioca la partita di Serie A tra Genoa Women e Juventus Women. La sfida si svolge in Italia e sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione. La partita vede opposte le squadre di Genoa e Juventus, entrambe pronte a scendere in campo per questa sfida di campionato. La diretta sarà disponibile su canali e piattaforme dedicati alla trasmissione sportiva.

tra le rossoblu e le bianconere di Canzi. La marcia della Juventus Women riparte da un appuntamento cruciale in trasferta. Sabato 21 marzo 2026, le bianconere scenderanno in campo contro il Genoa in un match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A Women. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 12:30, un orario che promette una sfida intensa sotto il sole della Liguria. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Le ragazze di Torino arrivano a questo scontro con l’obiettivo di consolidare il terzo posto in classifica che vale la Champions, cercando tre punti fondamentali contro una formazione rossoblù sempre ostica tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Genoa Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Articoli correlati Juventus Women Parma, streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A WomenPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Leggi anche: Juventus Women Lazio streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Women Fiorentina-Juventus 1-1: gol e highlights | Serie A Aggiornamenti e notizie su Genoa Juventus Women Temi più discussi: Serie A Women | Dove vedere Genoa-Juventus; Genoa - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT; Genoa-Juventus (Serie A Women): quando si gioca e dove vederla in TV; Tabellino partita Genoa Women vs Juventus Women. WOMEN| Genoa-Juventus sarà visibile su DAZNImpegno in trasferta per le bianconere guidate da mister Canzi. La Juventus Women affronterà il Genoa nella 17ª giornata di campionato. juvenews.eu Serie A femminile, dove vedere in TV Genoa-Juventus WomenLa Juventus, sul proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere in TV il match valido per la 17 esima giornata di Serie A femminile che le Women giocheranno in trasferta contro il. tuttojuve.com #JuventusWomen, le parole di #Canzi verso il Genoa Cosa ha detto x.com Juventus Women, le parole di Canzi verso il Genoa Cosa ha detto facebook