Juventus Women Lazio streaming live e diretta tv | dove vedere il match di Serie A Women

La Juventus Women affronta il Lazio oggi, perché vuole consolidare la posizione in classifica. La partita si gioca allo Juventus Training Center e sarà trasmessa in diretta streaming e in tv. I tifosi potranno seguirla su diverse piattaforme, tra cui il sito ufficiale della lega e alcuni canali sportivi. L’incontro mette in palio punti importanti per entrambe le squadre.

delle bianconere di Canzi. Domenica 15 febbraio 2026, il campionato di Serie A Women accende i riflettori su una delle sfide più attese della quattordicesima giornata: la Juventus Women ospita la Lazio. Il match, fondamentale per la corsa ai vertici della classifica, si disputerà nella cornice dello stadio "Pozzo-La Marmora" di Biella, casa delle bianconere. Il fischio d'inizio è programmato per le ore 15:00.