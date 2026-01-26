Juventus Women Parma streaming live e diretta tv | dove vedere il match di Serie A Women

Ecco dove seguire in diretta il match tra Juventus Women e Parma, valido per la Serie A Women. La partita sarà trasmessa in streaming e in diretta tv, offrendo ai tifosi un modo semplice e affidabile per seguire l’evento. Di seguito, tutte le informazioni utili per accedere alla visione e seguire le prestazioni delle bianconere allenate da Canzi.

delle bianconere allenate da Canzi. Il palcoscenico della Serie A Women si sposta a Biella per un appuntamento cruciale dell'undicesima giornata di campionato. Oggi, lunedì 26 gennaio 2026, la Juventus Women ospiterà il Parma nella suggestiva cornice dello stadio "Pozzo-La Marmora". Con il fischio d'inizio programmato per le ore 18:00, le bianconere di Canzi – che ieri ha presentato la gara – cercano punti pesanti per tornare a marciare in campionato dopo la sconfitta con l' Inter e non perdere ulteriormente terreno dalle nerazzurre e dalla Roma capolista, entrambe vittoriose in questa giornata.

