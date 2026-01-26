Juventus Women Parma streaming live e diretta tv | dove vedere il match di Serie A Women

Da juventusnews24.com 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco dove seguire in diretta il match tra Juventus Women e Parma, valido per la Serie A Women. La partita sarà trasmessa in streaming e in diretta tv, offrendo ai tifosi un modo semplice e affidabile per seguire l’evento. Di seguito, tutte le informazioni utili per accedere alla visione e seguire le prestazioni delle bianconere allenate da Canzi.

delle bianconere allenate da Canzi. Il palcoscenico della  Serie A Women  si sposta a Biella per un appuntamento cruciale dell’undicesima giornata di campionato. Oggi,  lunedì 26 gennaio 2026, la  Juventus Women  ospiterà il  Parma  nella suggestiva cornice dello stadio “Pozzo-La Marmora”. Con il fischio d’inizio programmato per le  ore 18:00, le bianconere di Canzi – che ieri ha presentato la gara – cercano punti pesanti per tornare a marciare in campionato dopo la sconfitta con l’ Inter e non perdere ulteriormente terreno dalle nerazzurre e dalla Roma capolista, entrambe vittoriose in questa giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus women parma streaming live e diretta tv dove vedere il match di serie a women

© Juventusnews24.com - Juventus Women Parma, streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Women

Leggi anche: Juventus Women Genoa streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Women delle bianconere

Inter Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Women delle bianconereEcco le informazioni su come seguire in diretta streaming e in TV la partita di Serie A Women tra Inter e Juventus Women, allenate da Canzi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Juventus-Parma 2-0: gol e highlights | Serie A

Video Juventus-Parma 2-0: gol e highlights | Serie A

Argomenti discussi: Serie A Women | Dove vedere Juventus-Parma; Serie A Women, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus - Parma in Diretta Streaming | DAZN IT; Juventus-Parma (Serie A Women): quando si gioca e dove vederla in tv.

juventus women parma streamingJuventus-Parma (Serie A Women): quando si gioca e dove vederla in tvLe informazioni sul match che chiuderà l'11ª giornata del campionato femminile. msn.com

juventus women parma streamingJuventus Women Parma: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveJuventus Women Parma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la undicesima giornata di Serie A Women Undicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che ... juventusnews24.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.