Genoa Juventus Women LIVE | Rosucci al centro della difesa Pinto torna dal 1?

Da juventusnews24.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Genoa e Juventus Women, Rosucci è stata schierata al centro della difesa, mentre Pinto è tornata in campo dal primo minuto. La partita, valida per la diciassettesima giornata di Serie A Women, è stata seguita in diretta con sintesi, moviola, tabellino e cronaca. La gara si è conclusa con un risultato che coinvolge entrambe le squadre.

di Mauro Munno Genoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women. Diciassettesima partita di Serie A Women per la Juventus Women in crisi di risultati in campionato. Le bianconere hanno guadagnato due punti nelle ultime tre partite e oggi sono chiamate a una reazione in casa del Genoa. A rischio c’è il terzo posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Genoa Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 12.30 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Genoa Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

genoa juventus women live rosucci al centro della difesa pinto torna dal 1
© Juventusnews24.com - Genoa Juventus Women LIVE: Rosucci al centro della difesa, Pinto torna dal 1?

Articoli correlati

Juventus Next Gen Ascoli LIVE: torna Scaglia al centro della difesa, Okoro-Anghelè alle spalle di GuerraPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Napoli Juventus Women LIVE: Brighton e Rosucci tornano titolari, Perry in panchinaLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Aggiornamenti e notizie su Genoa Juventus Women

Temi più discussi: Genoa - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT; Parma - Genoa in Diretta Streaming | DAZN IT; Milan - Como Women in Diretta Streaming | DAZN IT; Como Women - Ternana in Diretta Streaming | DAZN IT.

genoa juventus women genoa juventus women liveGenoa Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveGenoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women Diciassettesima partita di Serie A Women per la Juventus ... juventusnews24.com

genoa juventus women genoa juventus women liveGenoa-Juventus Women, verso il fischio del matchBuongiorno e benvenuti al live del match delle Women bianconere. Alle ore 12.30, la Juventus sarà ospite del Genoa nella gara valida per la 17esima giornata di campionato. Verso ... tuttojuve.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.