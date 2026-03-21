Genoa Juventus Women LIVE | Rosucci al centro della difesa Pinto torna dal 1?

Nel match tra Genoa e Juventus Women, Rosucci è stata schierata al centro della difesa, mentre Pinto è tornata in campo dal primo minuto. La partita, valida per la diciassettesima giornata di Serie A Women, è stata seguita in diretta con sintesi, moviola, tabellino e cronaca. La gara si è conclusa con un risultato che coinvolge entrambe le squadre.

di Mauro Munno Genoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women. Diciassettesima partita di Serie A Women per la Juventus Women in crisi di risultati in campionato. Le bianconere hanno guadagnato due punti nelle ultime tre partite e oggi sono chiamate a una reazione in casa del Genoa. A rischio c’è il terzo posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Genoa Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 12.30 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Genoa Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Genoa Juventus Women LIVE: Rosucci al centro della difesa, Pinto torna dal 1? Articoli correlati Juventus Next Gen Ascoli LIVE: torna Scaglia al centro della difesa, Okoro-Anghelè alle spalle di GuerraPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Napoli Juventus Women LIVE: Brighton e Rosucci tornano titolari, Perry in panchinaLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Aggiornamenti e notizie su Genoa Juventus Women Temi più discussi: Genoa - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT; Parma - Genoa in Diretta Streaming | DAZN IT; Milan - Como Women in Diretta Streaming | DAZN IT; Como Women - Ternana in Diretta Streaming | DAZN IT. Genoa Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveGenoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women Diciassettesima partita di Serie A Women per la Juventus ... juventusnews24.com Genoa-Juventus Women, verso il fischio del matchBuongiorno e benvenuti al live del match delle Women bianconere. Alle ore 12.30, la Juventus sarà ospite del Genoa nella gara valida per la 17esima giornata di campionato. Verso ... tuttojuve.com | Genoa Women-Juventus Women Sabato 21 Marzo Cantera Stadium ( gratuito) Ore 12.30 buoncalcioatutti.it/2026/03/21/ser… #Genoa #GenoaWomen #SerieAWomen #JuventusWomen x.com Juventus Women, le parole di Canzi verso il Genoa Cosa ha detto facebook